TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
İstanbul'da vorteks radara yansıdı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul'da vorteks radara yansıdı
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan G.A. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altın Ordu ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.A. ile A.D. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
img

Muhabirin canlı yayında sorduğu soruya fena kızdı
img

Şeflerin sert tavrının nedenini açıkladı
img

Arda'nın yeni hocası belli gibi! Bu isme çok şaşıracaksınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF'nin yabancı kararına eski Türk hakemden isyan

TFF'nin yabancı kararına Türk hakemden isyan
Türkiye, teknoloji devi ülkeye uçak mühimmatı satacak

Türkiye, teknoloji devi ülkeye uçak mühimmatı satacak
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?
Edirne'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.