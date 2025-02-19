Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan G.A. ve A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altın Ordu ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.A. ile A.D. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel