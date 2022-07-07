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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fatsa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişinin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 850 gram kubar esrar ile 149 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

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