Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fatsa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişinin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 850 gram kubar esrar ile 149 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. AA / Hayati Akçay - Güncel Fatsa Ordu Güncel Haberler

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