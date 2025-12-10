Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel