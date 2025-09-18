Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

ORDU'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 sentetik hap ile yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler Ö.B. ve H.Ö. tutuklandı.

Altınordu ilçesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, yapılan aramada, Ö.B. ve H.Ö.'nün üzerinde 12 sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından bugün çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.