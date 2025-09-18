Haberler

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 sentetik hapla yakalanan şüpheliler Ö.B. ve H.Ö. tutuklandı.

ORDU'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 sentetik hap ile yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler Ö.B. ve H.Ö. tutuklandı.

Altınordu ilçesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, yapılan aramada, Ö.B. ve H.Ö.'nün üzerinde 12 sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından bugün çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

Hayranıyla fotoğraf çekildi, altına yazılan not ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk birliklerinin Suriye'den çekilme şartını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den çekilmek için 2 şart sundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.