Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Fatsa ve Gölköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Fatsa'da M.Ö, S.D, ve E.T. ile Gölköy ilçesinde S.T, B.K, Y.A. ve S.K. yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 84 gram metamfetamin ile 10 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.