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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda 224 sentetik hap, 13 gram esrar ve 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Ordu'da bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, Altınordu ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, 224 sentetik hap, 13 gram esrar ve 8 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki F.A. (22), M.K. (38), B.G. (35) ile T.B'yi (30) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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