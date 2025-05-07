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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ünye ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, bir süre takip ettikten sonra Atatürk Mahallesi'nde durdurdukları iki otomobilde yaptıkları aramada, 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda, otomobillerdeki S.E, M.B.Y, B.B.K. ve Y.A'nın gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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