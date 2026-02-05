Haberler

Ordu'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Ordu'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 15,84 gram sentetik uyuşturucu ve 184 sentetik hap ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Ordu'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Altınordu ilçesinde daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 15,84 gram sentetik uyuşturucu ile 184 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 2'si adli kontrol kararıyla serbest kalırken 3'ü tutuklandı.

