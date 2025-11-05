Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde durdurulan bir otomobilde 112 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, Altınordu ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yaptı.
Araçta, 112 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan Y.E.Y, A.Y.K. ve Y.A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel