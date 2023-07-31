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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Ünye İlçesinde yapılan kontrollerde 2 kilo 880 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Ünye İlçesinde 1 araçta yapılan kontrollerde 2 kilo 880 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili, yakalanan 3 şüpheli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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