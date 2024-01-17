Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yapılan operasyonda, araçlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan aramada, 270 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Ekipler, bulundukları araç ve üzerlerinde 270 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildikleri M.H.S. (27), F.A. (47) ve R.M'yi (38) gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, F.A. ve R.M. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.