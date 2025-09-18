Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerin üzerinde 12 sentetik ecza ele geçirildi ve 2 zanlı tutuklandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, şüpheliler Ö.B. ve H.Ö'nün üzerinde yapılan aramada 12 sentetik ecza ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel