Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Ordu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan B.T. ve Ş.K. isimli iki zanlı, üzerlerinde ele geçirilen 90 sentetik ecza ile birlikte tutuklandı.
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Altın Ordu ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Polis ekiplerince, şüpheliler B.T. ve Ş.K'nin üzerinde yapılan aramada 90 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel