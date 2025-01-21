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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

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Fatsa ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda sokak satıcıları olarak bilinen iki kişi gözaltına alındı. Üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan zanlılar, adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatsa ilçesinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda F.Ç. ve İ.Ç'yi gözaltına aldı.

Üzerlerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan F.Ç. ve İ.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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