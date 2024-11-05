Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 zanlı yakalandı. İki şüpheli, evde ve otomobilde yapılan aramalarda 362 sentetik hap ile birlikte gözaltına alındı ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Altın Ordu ilçesindeki bir evdeki 2 şüpheli ile otomobilde yapılan aramada 362 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.