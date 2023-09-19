Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Operasyonda 2 kilo 476 gram skunk maddesi, 110 gram metamfetamin maddesi, 11,5 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışma neticesinde Ü.P. ve S. C. A. isimli şüpheli şahıslardan 2 kilo 476 gram skunk maddesi, 110 gram metamfetamin maddesi, 11,5 gram bonzai maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU