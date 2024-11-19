Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyede tutuklandı. Narkotik suçlarla mücadele ekipleri, ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi.
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ihbar üzerine Altınordu ilçesinde iki adrese operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.