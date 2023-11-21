Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Şahıs Hakkında Adli İşlem Yapıldı

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 16 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 5 gram metamfetamin, 68 gram esrar ve 15 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 16 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik operasyonlar devam ediyor. Ekipler tarafından son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 5 gram metamfetamin, 68 gram esrar ve 15 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda, toplamda 16 şahıs hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. - ORDU