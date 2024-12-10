Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Ordu'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Y.S. isimli kişi yakalandı. Evinde yapılan aramada 54 gram sentetik uyuşturucu ve 6 gram esrar bulundu.
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altın Ordu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evine operasyon düzenlendi.
Ekiplerce gözaltına alınan Y.S'nin evinde yapılan aramada, 54 gram sentetik uyuşturucu ile 6 gram esrar ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan Y.S çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.