Ordu'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli, yapılan aramalar sonucunda ele geçirilen esrar ve sentetik uyuşturucu maddeleri ile birlikte tutuklandı.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14-18 Temmuz arasında kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 48 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu, sentetik ecza maddesi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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