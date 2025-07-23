Ordu'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Şüpheli Tutuklandı
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli, yapılan aramalar sonucunda ele geçirilen esrar ve sentetik uyuşturucu maddeleri ile birlikte tutuklandı.
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14-18 Temmuz arasında kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 48 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu, sentetik ecza maddesi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel