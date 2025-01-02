Ordu'da Uyuşturucu Hap Ele Geçirilen Şüpheli Tutuklandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde polis, şüpheli Ö.F.K'nın üzerinde yaptığı aramada 63 adet uyuşturucu hap buldu. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilerek 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.
Ordu'da üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Altınordu ilçesinde polis ekipleri Ö.F.K'yi şüphe üzerine durdurarak üzerinde arama yaptı. Üzerinde 63 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel