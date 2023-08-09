Ordu'da Üst Geçidi Kullanmayan Yaşlı Kadına Otomobil Çarptı

Ordu'da üst geçidi kullanmadan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı. Kazada yaşlı kadın ağır yaralandı. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Zeki K.'nın (70) kullandığı 35 KH 2899 plakalı otomobil, üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmek isteyen Gülfidan Özkan'a (63) çarptı. Kaza nedeniyle kadın savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özkan olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla şehirdeki özel bir hastaneye kaldırıldı, sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.