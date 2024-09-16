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Ordu'da Üniversite Öğrencilerine Karşılama Programı

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Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni kayıt yaptıran ve öğrenimini sürdüren üniversite öğrencilerini şehirde karşılamak için özel bir program düzenledi. Öğrencilere çeşitli ikramlar sunularak, adaptasyon süreçleri destekleniyor.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kente gelen üniversite öğrencileri için karşılama programı düzenledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için Ordu Üniversitesine (ODÜ) yeni kayıt yaptıran ve öğrenimini sürdüren öğrenciler, Ordu'ya gelmeye başladı.

Öğrenciler, havalimanı ile Ünye, Fatsa ve Altınordu otogarlarında oluşturulan noktalarda ikramlarla karşılandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, 6 farklı noktada stantlar kurularak öğrencilerin şehre adaptasyon süreçlerine destek olundu.

ODÜ yerleşkesindeki stantlarda devam eden karşılamalara ilişkin açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Genç, bu organizasyonun öğrencilerin Ordu'ya ilk adımlarını atarken kendilerini evlerinde hissetmeleri için önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve Ordu Valiliğimizin destekleriyle gençlerimizin vakit geçirdiği her noktada çalışmalar yaptık. Yemekhaneler, peyzaj alanları, genç ofisler, etüt odaları ve spor sahaları gibi alanlarda iyileştirmeler gerçekleştirdik. Yoğun olarak otogar ve havalimanında karşılama noktaları oluşturduk. Ayrıca yurtlarımızda da hem öğrencilere hem de velilere çeşitli ikramlarla sıcak bir karşılama yapıyoruz."

Amaçlarının, gençlerin eğitim süreçlerine en iyi şekilde başlamalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Genç, "Eğitim süreleri boyunca da yanlarında olmaya, sorunlarıyla ilgilenmeye, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi birçok faaliyet ve programlarla gençlerimizle buluşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel

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