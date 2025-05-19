Ordu'da Uluslararası Arıcılık Eğitimi Gerçekleştirildi

Ordu'da Uluslararası Arıcılık Eğitimi Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü, birçok ülkeden gelen arıcılara arı üretimi ve arıcılık konularında eğitimler veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TİKA'nın işbirliğiyle düzenlenen projede, arıcılar temel arıcılık eğitimi alıyor.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde birçok ülkeden belirli periyotlarla gelen bal üreticilerine, arı üretimi ve arıcılık faaliyetlerini geliştirme konularında eğitim verildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile hazırlanan proje kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen arıcılar, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde bir araya geldi.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, AA muhabirine, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren enstitünün yerelde, bölgeselde ve ulusal düzeyde eğitim ve Ar-Ge çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Avrupa ülkelerinin yanı sıra Balkan, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden arıcıların belli aralıklarla gelerek eğitim aldığını belirten Cınbırtoğlu, son olarak Malta'dan gelen arıcılara eğitim verdiklerini ifade etti.

Arıcılara yönelik olarak arı üretimi, temel arıcılık yetiştirme ve arı sağlığı gibi faaliyetlerini geliştirebilecekleri konularda eğitimlerin verildiğini anlatan Cınbırtoğlu, arıcıların kendi ülkelerinde arıcılığın artması ve yaygınlaşmasında rol üstlendiğini vurguladı.

Cınbırtoğlu, Malta, Azerbaycan, Ukrayna, Nijer, Sudan, Burkina Faso, Gine, Gana, Gürcistan, Özbekistan, Yunanistan, Kosova ve Kamerun gibi ülkeler olmak üzere şimdiye kadar 30 ülkeden gelen arıcılara bu eğitimi verdiklerini kaydetti.

Bunun yanı sıra Ordu'dan uzman ekiplerin çeşitli ülkelere giderek eğitim faaliyetlerine katıldıklarına değinen Cınbırtoğlu, yabancı arıcıların ilerleyen süreçte burada eğitim almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu

Beklenen görüşme için saat verildi
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı

98 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraf çekildiği stüdyoda sürpriz kayıt
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu

Stattan çıkarken yanlış yere girdi, son anda uyarıldı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

19 Mayıs'ta görkemli kutlama! Yürüyüş yapılan nokta hayli manidar
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final oynardı

Şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final
Galatasaray'ı eleştiren Mourinho yıllar önce aynı şeyi yapmış

Galatasaray'ı eleştiren Mourinho yıllar önce aynı şeyi yapmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.