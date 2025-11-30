Ordu'da Tünelde Minibüs ile TIR Çarpıştı: 2 Yaralı

ORDU'da, tünelde, minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Altınordu ilçesi Nefise Akçelik Tüneli'nde meydana geldi. Oktay Demiral'ın kullandığı 28 ADN 086 plakalı minibüs, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen AN 003 BL yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Oktay Demiral ve yanındaki Arif Demiral yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bir süre trafiğin kontrollü olarak sağlandığı yol, kazaya karışan minibüsün çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.