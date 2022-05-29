Ordu'da tünel içerisinde tırda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Ordu'da tünel içerisinde tırda çıkan yangın söndürüldü

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'da tünel içerisinde tırda çıkan yangın söndürüldü

Ordu'da tünel içerisinde iplik ve elyaf yüklü tırda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ordu'da tünel içerisinde iplik ve elyaf yüklü tırda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Samsun yönüne giden, sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 HF 7351 plakalı iplik ve elyaf yüklü tır, Boztepe Tüneli'nden geçtiği sırada alev aldı.

Alevlerin kısa sürede tüm tırı sarması üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışması sonrası tırda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucu tırda hasar oluştu.

Öte yandan yangın nedeniyle Ordu Çevre Yolu'nun Samsun istikameti trafiğe kapatıldı.

Tünelin yakınında kuyruk oluşturan araçlar geri gönderilirken, diğer araçlar ise ekiplerce şehir içine yönlendiriliyor.

AA / Hayati Akçay - Güncel

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