Ordu'da Traktör Kazası: 1 Ölü
Fatsa ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 26 yaşındaki sürücü Ali Doğancı hayatını kaybetti.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde traktörün şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Ali Doğancı (26) idaresindeki 52 KG 391 plakalı traktör, Güvercinlik Mahallesinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel