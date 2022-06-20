Ordu'da trafik kazasında yaralanan avukat 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Ordu'daki trafik kazasında yaralanan avukat, hastanede yaşamını yitirdi. Ordu'daki trafik kazasında yaralanan avukat, hastanede yaşamını yitirdi. Altınordu ilçesinde 31 Mayıs'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Murat Çufadar (47), tedavi gördüğü özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çufadar için Ordu Adliyesi önünde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı. Ordu Barosu Başkanı Sibel Torun, burada yaptığı konuşmada, meslektaşının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Çufadar'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Çufadar'ın eşi Yeşim ile çocukları Mecit Buhaç ve Ali Batın Çufadar'ı, yakınları teskin etmeye çalıştı. Tabutunun üzerine avukat cübbesi serilen Murat Çufadar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Giresun'un Piraziz ilçesine gönderildi. Kaza Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Veysel Fatih Sever'in kullandığı 52 ADB 234 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Alparslan Gür yönetimindeki 52 AN 133 plakalı hafif ticari araç çarpışmıştı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil, Murat Çufadar idaresindeki 52 AV 479 plakalı cip ile Fırat Duman'ın kullandığı 07 AIU 503 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazada, sürücülerden Veysel Fatih Sever, Murat Çufadar, Fırat Duman ile cipte bulunan Mecit Buhaç, Ali Batın ve Yeşim Çufadar yaralanmıştı. AA / Hayati Akçay - Güncel Cumhuriyet Altınordu Ordu Güncel Haberler

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