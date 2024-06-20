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Ordu'da trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

İlçenin, Buharı Mahallesi'nde, R.M. (54) idaresindeki 22 FR 146 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki B.M. (21), H.M. (43) ve H.M. (15), olay yerindeki müdahalenin hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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