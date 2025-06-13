Ordu'da Trafik Kazasında 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde, bisikletli bir çocuğun otomobil çarpması sonucu yaralandığı kaza meydana geldi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

İlçenin Kaledere Mahallesi Çınarlık Caddesi'nde Ahsen Ö. (25) yönetimindeki 52 AEP 286 plakalı otomobil, bisikletli D.Ü'ye çarptı.

Kazada yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
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