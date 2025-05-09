AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi

Ordu'da Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Ordu'da Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ünye ilçesi Liseler Mahallesi, Irmak Caddesi'nde meydana geldi. Ayten Kuru yönetimindeki 52 AEM 041 plakalı otomobil, Emrullah Kaymak yönetimindeki 52 AAF 858 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 52 AEM 041 plakalı otomobil, takla atıp ters durdu. Kazada, sürücü Ayten Kuru ve kızı Elif Kuru ile diğer otomobilin sürücüsü Emrullah Kaymak, eşi Öznur Kaymak ve annesi Fatma Kaymak yaralandı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi

Olaylı maçta Kanarya'dan 4 gollü kritik galibiyet
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik

Tadic ve Talisca arasında gerginlik! Üzerine yürüdü
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.