Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında A.Y. yönetimindeki otomobil dereye yuvarlandı. Sürücü ve beraberindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Mesudiye- Ordu kara yolunun Alan Mahallesi mevkisinde A.Y. (50) yönetimindeki 07 V 6858 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.
Sürücü ve beraberindeki R.T.Y. (44) ve B.T.M. (16) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.