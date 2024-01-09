Ordu'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında B.G. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.G'ye çarptı. Ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Eskipazar Mahallesi'nde B.G. (47) yönetimindeki 52 KG 830 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.G'ye çarptı.
Ağır yaralanan 48 yaşındaki kadın, sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.