Ordu'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, B.A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İmdat T'ye çarptı. İmdat T ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kökenli Mahallesi'nde B.A. (23) idaresindeki 52 ABN 070 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İmdat T'ye (58) çarptı.
Ağır yaralanan İmdat T, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.