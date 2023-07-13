Ordu'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ozan Atalay hayatını kaybetti. Atalay, önündeki aracı solladığı sırada dengesini kaybederek düştü ve karşı yönden gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Atalay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.