Ordu'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ozan Atalay hayatını kaybetti. Atalay, önündeki aracı solladığı sırada dengesini kaybederek düştü ve karşı yönden gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Atalay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Efirli Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halindeki Ozan Atalay (20), önündeki aracı solladığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Bu sırada karşı yönden gelen B.Z. (26) yönetimindeki otomobil, Atalay'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Atalay, ambulansla Perşembe Devlet Hastanesine götürüldü.
Aynı hastanede sekreter olarak çalışan Atalay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.