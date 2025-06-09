Ordu'da Trafik Kazası: 75 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Ordu'da Trafik Kazası: 75 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun çarptığı 75 yaşındaki Gülser Uçan yaşamını yitirdi. Sürücü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Emrullah E. idaresindeki, plakası öğrenilemeyen hafriyat yüklü kamyon, Fatsa ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi mevkisinde yol kenarında yürüyen Gülser Uçan'a (75) çarptı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Uçan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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