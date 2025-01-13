Ordu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otomobilin yaya ile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Ali Çorlu yönetimindeki 52 AEA 551 plakalı otomobil, Şahincili Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhteber Kırbaş'a çarptı.
Kazada, yaya ile araçta bulunan Katibe Çorlu ve Yusuf Emir Çorlu yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Muhteber Kırbaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.