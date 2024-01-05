Ordu'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Düğünlük Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücüler ve yolcu hastanelere kaldırıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Düğünlük Mahallesi'nde H.T.D. (20) yönetimindeki 35 AT 1593 plakalı otomobil ile M.E. (32) idaresindeki 60 ACN 729 plakalı otomobil çarpıştı.
Yaralanan sürücüler H.T.D. ve M.E. ile aracındaki İ.Y. (32), 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.