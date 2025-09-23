Haberler

Ordu'da Trafik Kazası: 25 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti
Ordu'da yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Beyza Baş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü Kerem A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ordu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kerem A. (19) idaresindeki 15 ABS 983 plakalı otomobil, Ordu-Ulubey kara yolu Yemişli Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Beyza Baş'a (25) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Baş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Kerem. A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
