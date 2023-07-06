Ordu'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ehliyetsiz bir sürücü tarafından yönetilen otomobil, otobüs durağında bekleyen bir kişiye çarptı. Kazada ayrıca bir kamyonet ve bazı iş yerlerine de zarar verildi. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı ve sürücü gözaltına alındı.