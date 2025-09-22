Haberler

Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Ali D. idaresindeki 52 HT 642 plakalı hafif ticari araç ile Dursun Ç. yönetimindeki 52 ACL 869 plakalı hafif ticari araç, Akpınar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araç sürücüleri ile 52 HT 642 plakalı hafif ticari araçta bulunan Saniye D. yaralandı.

Ekiplerin sıkıştıkları araçlardan çıkardığı yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Recep Ali D, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
