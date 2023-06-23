Ordu'da trafik kazalarının meydana geldiği yolda yapılan çalışmalar nedeniyle hayatını kaybedenler için kurban kesildi

Ordu'nun Ulubey ilçesinde trafik kazalarının meydana geldiği yolda yapılan çalışmalar nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin yakınları kurban kesti. Büyükşehir Belediyesince, Ulubey'den Gölköy ilçesine ulaşımı sağlayan Sarpdere yolunun 3 kilometrelik bölümünün genişliği 7 metreye çıkarıldı. Asfalt çalışması yapılan güzergaha uyarı levhaları konuldu. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda çizgi çalışması gerçekleştirdi. Toplamda 31 kilometrelik yolun genişleme ve diğer çalışmaları devam ediyor.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde trafik kazalarının meydana geldiği yolda yapılan çalışmalar nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin yakınları kurban kesti.

Büyükşehir Belediyesince, Ulubey'den Gölköy ilçesine ulaşımı sağlayan Sarpdere yolunun 3 kilometrelik bölümünün genişliği 7 metreye çıkarıldı. Asfalt çalışması yapılan güzergaha uyarı levhaları konuldu.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda çizgi çalışması gerçekleştirdi.

Toplamda 31 kilometrelik yolun genişleme ve diğer çalışmaları devam ediyor.

Sarpdere yolunda meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden kişilerin yakınları, çalışmaların yapıldığı bölgede dua eşliğinde kurban kesti.

Sarpdere-Damarlı Platformu Basın Sözcüsü Abdulaziz Özen, gazetecilere, toplam uzunluğu 31 kilometre olan yolun şu anda 9 kilometrelik kısmında çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Özen, yolun 3 kilometrelik kısmında sıcak asfalt döküldüğünü, çalışmaların ise devam ettiğini anlatarak, "Muhtemelen temmuz ayının ortalarında çalışmalar, Ulubey ilçe merkezine kadar bitecek. Geri kalan 22 kilometrelik kısımda fore kazık, istinat duvarları ve genişletme çalışmaları devam edecek. Samsun Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız bilgi doğrultusunda, 2024 yılı yaz aylarında yolun tamamının bitmesi bekleniyor." dedi.

"Yeter ki yolumuz yapılsın, daha canlar ölmesin, analar ağlamasın"

Yolda ölümlü kazaların yaşandığına dikkati çeken Özen, "Yol yaklaşık 4 metre genişliğindeydi. Biz bu yolu vatandaş-devlet iş birliğiyle 7 metreye kadar genişlettik. Bu yol projeli bir yol değil. Biz vatandaş olarak muvafakat verdik. Yeter ki bizim yolumuz yapılsın, bu yollarda daha canlar ölmesin, analar ağlamasın dedik." diye konuştu.

Babasını 1990 yılında trafik kazasında kaybeden Ahmet Kabataş ise yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Tevrat Çakır da yaklaşık 13 sene önce bu yolda ağabeyini kaybettiğini belirterek, "Acımız hep taze. Yolda gerekli çalışmaların yapılması bizi mutlu etti. Biz bundan sonra gerçekten üzülmek, kazaların olmasını istemiyoruz. Yolda olan bütün arkadaşlardan dikkatli olmalarını istiyoruz. Daha fazla canlar yanmasın." ifadelerini kullandı.