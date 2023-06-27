Ordu'da trafik denetimlerinde çikolata ikramı

Kurban Bayramı öncesi Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde sürücülere ve yolculara çikolata ikram edildi. Emniyet kemeri takmaları ve hız konusunda uyarılan sürücüler, yapılan denetimden memnuniyetlerini dile getirdi.