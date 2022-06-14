Ordu'da "torbacı" operasyonunda 2 kişi tutuklandı Ordu'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Ordu'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 50 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirildi. Saklandıkları adreslerde yakalanan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. AA / Hayati Akçay - Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ordu Güncel Haberler

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