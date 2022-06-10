Ordu'da tırın tünelde arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler

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Ordu'da tırın tünelde arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA - Eyüp Elevli - Güncel
Ordu'da tırın tünelde arızalanan otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hasan Bolat'ın (67) kullandığı 64 ER 663 plakalı otomobil, Ordu Çevre Yolu'ndaki Öceli Tüneli içinde arızalandı.

Araçtan inen 2 kişinin iterek yol kenarına çekmeye çalıştığı otomobile, S.Ö. yönetimindeki 34 VV 8342 plakalı tır yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, duvara çarparak durabildi.

Otomobilin sürücüsü Bolat, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada tır sürücüsü, aracı itenler ve araçtaki bir kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

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