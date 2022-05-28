Ordu'da tırdan ayrılan dorse ulaşımı aksattı - Haberler

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Ordu'da tırdan ayrılan dorse ulaşımı aksattı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Ordu'da tırdan ayrılan dorse ulaşımı aksattı

Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeki tırdan ayrılan dorse, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeki tırdan ayrılan dorse, ulaşımda aksamaya neden oldu.

İlçeye bağlı Saraçlı Mahallesi'nde Akkuş Niksar Caddesi'ne dönmek isteyen sürücüsü henüz bilinmeyen 52 LB 543 plakalı tırın dorsesi hareket halindeyken ayrıldı.

Yolun bir bölümünü kapatan dorse nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Tırın dorsesinin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Akkuş Ünye Ordu Güncel Haberler

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