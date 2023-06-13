Ordu'da tır, ambulans ve minibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda, C.Ö. (60) yönetimindeki 34 LC 4766 plakalı tır, Ünye Devlet Hastanesine girmek için dönüş yapmak isteyen Adem A'nın kullandığı 52 AB 956 plakalı ambulansa, ardından Murat O. idaresindeki 52 M 5752 plakalı minibüse çarptı.

Yaralanan Adem A. (47) ve Murat O. (44), Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.