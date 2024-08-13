Ordu'da Tekneyle Denize Açılan Kişi Boğuldu

ORDU'da teknesiyle denize açıldıktan sonra serinlemek için suya giren Akif Ercan Otyıldız (35), boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde, Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi Bozukkale mevkisinde meydana geldi. Teknesiyle Altınordu Kumbaşı Limanı'ndan denize açılan Akif Ercan Otyıldız, bir süre sonra serinlemek için denize girdi. Otyıldız'ın suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü'nün deniz polisleri sevk edildi. Polislerin sudan çıkardığı Otyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otyıldız'ın cansız bedeni, Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.