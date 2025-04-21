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Ordu'da Tehlikeli Motosiklet Kullanıcısına Ceza

Ordu'da Tehlikeli Motosiklet Kullanıcısına Ceza
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Ordu'da tehlikeli hareketleriyle dikkat çeken motosiklet sürücüsünün ehliyeti 2 ay süreyle alındı ve idari para cezası uygulandı. Emniyet ekipleri, sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrası harekete geçti.

Ordu'da trafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsünün ehliyeti alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketler yaptığı anları içeren görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri motosiklet sürücüsü K.G'ya "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ve "akrobatik hareketler yapmak" maddelerinden işlem yaptı.

Motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı, ehliyeti 2 ay süreyle alındı.

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Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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