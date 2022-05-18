Ordu'da tefecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler

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Ordu'da tefecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA - Eyüp Elevli - Güncel
Ordu'da tefecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı

Ordu'da tefecilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'da tefecilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik suçunun deşifresine yönelik çalışma kapsamında 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 106 MKE ibareli 9x19 milimetre fişek, pompalı tüfek ile 14 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

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